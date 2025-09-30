Diretório de Empresas
Angel One Engenheiro de Software Salários em Greater Bengaluru

A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Bengaluru na Angel One varia de ₹3.05M por year a ₹6.87M. O pacote de remuneração in Greater Bengaluru mediano year totaliza ₹3.8M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Angel One. Última atualização: 9/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
SDE 1
(Nível de Entrada)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE 2
₹3.68M
₹3.27M
₹252K
₹161K
SDE 3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Ver 3 Mais Níveis
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Angel One?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Engenheiro de Software pozícióra a Angel One cégnél in Greater Bengaluru évi ₹6,874,631 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Angel One cégnél a Engenheiro de Software szerepkörre in Greater Bengaluru jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹3,817,011.

