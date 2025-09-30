Diretório de Empresas
Angel One
  • Salários
  • Gestor de Produto

  • Todos os Salários de Gestor de Produto

  • Greater Bengaluru

Angel One Gestor de Produto Salários em Greater Bengaluru

O pacote de remuneração in Greater Bengaluru mediano de Gestor de Produto na Angel One totaliza ₹2.51M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Angel One. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
Angel One
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Total por ano
₹2.51M
Nível
Associate Product Manager
Base
₹2.51M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹0
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
2 Anos
Quais são os níveis de carreira na Angel One?

₹13.95M

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

