Anaplan
  Salários
  Engenheiro de Software

  Todos os Salários de Engenheiro de Software

  Greater London Area

Anaplan Engenheiro de Software Salários em Greater London Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Greater London Area na Anaplan varia de £69.2K por year para P2 a £121K por year para P4. O pacote de remuneração in Greater London Area mediano year totaliza £91K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Anaplan. Última atualização: 9/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
P1
(Nível de Entrada)
£ --
£ --
£ --
£ --
P2
£69.2K
£63.1K
£0
£6.2K
P3
£83.2K
£74K
£4K
£5.2K
P4
£121K
£92.8K
£18.8K
£8.9K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Anaplan, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

Anaplan in Greater London Area میں Engenheiro de Software کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ £152,321 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
Anaplan میں Engenheiro de Software کردار in Greater London Area کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ £81,477 ہے۔

