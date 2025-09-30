A remuneração de Engenheiro de Software in Greater London Area na Anaplan varia de £69.2K por year para P2 a £121K por year para P4. O pacote de remuneração in Greater London Area mediano year totaliza £91K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Anaplan. Última atualização: 9/30/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
P1
£ --
£ --
£ --
£ --
P2
£69.2K
£63.1K
£0
£6.2K
P3
£83.2K
£74K
£4K
£5.2K
P4
£121K
£92.8K
£18.8K
£8.9K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Anaplan, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)
