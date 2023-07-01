Diretório de Empresas
Amygdala Neuroscience
    • Sobre

    Amygdala Neurosciences is a biopharmaceutical company based in California. They specialize in discovering and developing drugs for addiction disorders, catering to the healthcare industry.

    http://www.amygns.com
    Website
    2015
    Ano de Fundação
    31
    Nº de Funcionários
    Sede

