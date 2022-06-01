AmTrust Financial Salários

A faixa salarial da AmTrust Financial varia de $85,425 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software no limite inferior a $141,365 para um Cientista de Dados no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da AmTrust Financial . Última atualização: 8/21/2025