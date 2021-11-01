Amplify Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Amplify varia de $73,500 em remuneração total por ano para um Serviço de Atendimento ao Cliente no limite inferior a $160,800 para um Recrutador no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Amplify. Última atualização: 8/24/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $135K
Gestor de Produto
Median $135K
Investigador de Experiência do Utilizador
Median $95K

Serviço de Atendimento ao Cliente
$73.5K
Analista de Dados
$115K
Tecnólogo de Informação (TI)
$131K
Marketing
$129K
Designer de Produto
Median $110K
Gestor de Projeto
$133K
Recrutador
$161K
FAQs

The highest paying role reported at Amplify is Recrutador at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $160,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Amplify is $130,117.

Outros Recursos