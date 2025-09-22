Diretório de Empresas
Amperity
Amperity Vendas Salários

Última atualização: 9/22/2025

Remuneração Total Média

$170K - $199K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$149K$170K$199K$212K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

$160K

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Option

Na Amperity, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Vendas at Amperity in United States sits at a yearly total compensation of $212,063. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Amperity for the Vendas role in United States is $148,625.

Outros Recursos