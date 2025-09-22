Diretório de Empresas
Amperity Atendimento ao Cliente Salários

A remuneração total média de Atendimento ao Cliente in United States na Amperity varia de $147K a $214K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Amperity. Última atualização: 9/22/2025

Remuneração Total Média

$169K - $192K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$147K$169K$192K$214K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

$160K

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Option

Na Amperity, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Atendimento ao Cliente at Amperity in United States sits at a yearly total compensation of $213,875. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Amperity for the Atendimento ao Cliente role in United States is $146,813.

