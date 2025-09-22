A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Ampere Computing varia de $170K por year para L6 a $275K por year para L8. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $198K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Ampere Computing. Última atualização: 9/22/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L6
$170K
$142K
$17K
$11.3K
L7
$156K
$129K
$0
$26.5K
L8
$275K
$187K
$45.7K
$42.7K
L9
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
