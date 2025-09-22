Diretório de Empresas
Ampere Computing
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Ampere Computing Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Ampere Computing varia de $170K por year para L6 a $275K por year para L8. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $198K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Ampere Computing. Última atualização: 9/22/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L6
(Nível de Entrada)
$170K
$142K
$17K
$11.3K
L7
$156K
$129K
$0
$26.5K
L8
Principal Engineer
$275K
$187K
$45.7K
$42.7K
L9
Senior Principal Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Ampere Computing?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Ampere Computing in United States situa-se numa remuneração total anual de $365,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Ampere Computing para a função de Engenheiro de Software in United States é $204,000.

