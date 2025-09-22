Diretório de Empresas
Ampere Computing
Ampere Computing Engenheiro de Hardware Salários

A remuneração de Engenheiro de Hardware in United States na Ampere Computing varia de $189K por year para L6 a $364K por year para L9. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $196K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Ampere Computing. Última atualização: 9/22/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L6
$189K
$165K
$0
$23.5K
L7
$172K
$148K
$12.5K
$11.5K
L8
Principal Engineer
$239K
$191K
$20.4K
$27.5K
L9
Senior Principal Engineer
$364K
$227K
$92.5K
$44.5K
Ver 4 Mais Níveis
$160K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Quais são os níveis de carreira na Ampere Computing?

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Hardware at Ampere Computing in United States sits at a yearly total compensation of $363,667. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ampere Computing for the Engenheiro de Hardware role in United States is $204,700.

Outros Recursos