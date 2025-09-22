A remuneração de Engenheiro de Hardware in United States na Ampere Computing varia de $189K por year para L6 a $364K por year para L9. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $196K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Ampere Computing. Última atualização: 9/22/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L6
$189K
$165K
$0
$23.5K
L7
$172K
$148K
$12.5K
$11.5K
L8
$239K
$191K
$20.4K
$27.5K
L9
$364K
$227K
$92.5K
$44.5K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***