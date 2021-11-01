AMI Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da AMI varia de $25,596 em remuneração total por ano para um Gestor de Produto no limite inferior a $170,850 para um Gestor de Programa Técnico no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da AMI. Última atualização: 8/11/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $28.7K
Contabilista
$152K
Gestor de Produto
$25.6K

Vendas
$32.9K
Gestor de Engenharia de Software
$159K
Gestor de Programa Técnico
$171K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na AMI é Gestor de Programa Técnico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $170,850. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na AMI é $92,452.

