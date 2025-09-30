Amgen Engenheiro de Software Salários em Tampa-St. Pete (Sarasota) Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area na Amgen varia de $108K por year para L3 a $152K por year para L5. O pacote de remuneração in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area mediano year totaliza $129K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Amgen. Última atualização: 9/30/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bónus L3 ( Nível de Entrada ) $108K $104K $0 $3.5K L4 $112K $102K $500 $9.4K L5 $152K $124K $10K $17.5K L6 $ -- $ -- $ -- $ --

Últimas Submissões Salariais

Cronograma de Aquisição Principal 0 % ANO 1 33 % ANO 2 33 % ANO 3 34 % ANO 4 Tipo de Ações RSU Na Amgen, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 0 % adquire-se no 1st - ANO ( 0.00 % anual )

33 % adquire-se no 2nd - ANO ( 33.00 % anual )

33 % adquire-se no 3rd - ANO ( 33.00 % anual )

34 % adquire-se no 4th - ANO ( 34.00 % anual )

Qual é o calendário de aquisição na Amgen ?

