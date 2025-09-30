A remuneração de Engenheiro de Software in San Francisco Bay Area na Amgen varia de $206K por year para L5 a $254K por year para L6. O pacote de remuneração in San Francisco Bay Area mediano year totaliza $212K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Amgen. Última atualização: 9/30/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$201K
$155K
$21.5K
$24.5K
L6
$254K
$192K
$19.1K
$43K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
0%
ANO 1
33%
ANO 2
33%
ANO 3
34%
ANO 4
Na Amgen, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
0% adquire-se no 1st-ANO (0.00% anual)
33% adquire-se no 2nd-ANO (33.00% anual)
33% adquire-se no 3rd-ANO (33.00% anual)
34% adquire-se no 4th-ANO (34.00% anual)
