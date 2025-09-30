Diretório de Empresas
Amgen
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • San Francisco Bay Area

Amgen Engenheiro de Software Salários em San Francisco Bay Area

A remuneração de Engenheiro de Software in San Francisco Bay Area na Amgen varia de $206K por year para L5 a $254K por year para L6. O pacote de remuneração in San Francisco Bay Area mediano year totaliza $212K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Amgen. Última atualização: 9/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L3
(Nível de Entrada)
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$201K
$155K
$21.5K
$24.5K
L6
$254K
$192K
$19.1K
$43K
$160K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

0%

ANO 1

33%

ANO 2

33%

ANO 3

34%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Amgen, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 0% adquire-se no 1st-ANO (0.00% anual)

  • 33% adquire-se no 2nd-ANO (33.00% anual)

  • 33% adquire-se no 3rd-ANO (33.00% anual)

  • 34% adquire-se no 4th-ANO (34.00% anual)



Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Amgen in San Francisco Bay Area situa-se numa remuneração total anual de $274,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Amgen para a função de Engenheiro de Software in San Francisco Bay Area é $198,000.

