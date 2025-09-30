Diretório de Empresas
Amgen
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Greater Los Angeles Area

Amgen Engenheiro de Software Salários em Greater Los Angeles Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Los Angeles Area na Amgen varia de $115K por year para L3 a $275K por year para L6. O pacote de remuneração in Greater Los Angeles Area mediano year totaliza $210K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Amgen. Última atualização: 9/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L3
(Nível de Entrada)
$115K
$97K
$8.1K
$9.5K
L4
$145K
$121K
$8.4K
$15.6K
L5
$189K
$149K
$15.1K
$24.3K
L6
$270K
$193K
$28.2K
$48.4K
$160K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

0%

ANO 1

33%

ANO 2

33%

ANO 3

34%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Amgen, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 0% adquire-se no 1st-ANO (0.00% anual)

  • 33% adquire-se no 2nd-ANO (33.00% anual)

  • 33% adquire-se no 3rd-ANO (33.00% anual)

  • 34% adquire-se no 4th-ANO (34.00% anual)



Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Software at Amgen in Greater Los Angeles Area sits at a yearly total compensation of $284,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Amgen for the Engenheiro de Software role in Greater Los Angeles Area is $192,500.

Outros Recursos