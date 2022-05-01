Diretório de Empresas
AMETEK
AMETEK Salários

O salário da AMETEK varia de $58,107 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $265,200 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da AMETEK. Última atualização: 9/11/2025

$160K

Engenheiro Electrotécnico
Median $200K
Engenheiro de Hardware
$60.6K
Engenheiro Mecânico
$147K

Engenheiro Óptico
$143K
Engenheiro de Software
$58.1K
Gestor de Engenharia de Software
$265K
Gestor de Programa Técnico
$171K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at AMETEK is Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $265,200. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AMETEK is $147,000.

