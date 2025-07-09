Diretório de Empresas
Americold
Americold Salários

O salário da Americold varia de $70,350 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos na extremidade inferior a $233,825 para um Desenvolvimento de Negócio na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Americold. Última atualização: 9/11/2025

$160K

Desenvolvimento de Negócio
$234K
Engenheiro de Hardware
$98K
Recursos Humanos
$70.4K

Engenheiro de Software
$128K
Perguntas Frequentes

Americold में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका Desenvolvimento de Negócio at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $233,825 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Americold में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $112,750 है।

Outros Recursos