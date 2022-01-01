American Tower Salários

O salário da American Tower varia de $34,053 em remuneração total por ano para um Gestor de Projecto na extremidade inferior a $222,408 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da American Tower. Última atualização: 9/11/2025
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na American Tower, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)
