American Tower
American Tower Salários

O salário da American Tower varia de $34,053 em remuneração total por ano para um Gestor de Projecto na extremidade inferior a $222,408 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da American Tower. Última atualização: 9/11/2025

$160K

Engenheiro de Hardware
$106K
Gestor de Projecto
$34.1K
Engenheiro de Software
$199K

Gestor de Engenharia de Software
$222K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na American Tower, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na American Tower é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $222,408. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na American Tower é $152,263.

