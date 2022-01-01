Diretório de Empresas
American Family Insurance
American Family Insurance Salários

O salário da American Family Insurance varia de $22,718 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos na extremidade inferior a $190,950 para um Gestor de Programa Técnico na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da American Family Insurance. Última atualização: 9/2/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $127K

Engenheiro de Software Backend

Analista de Negócio
Median $102K
Gestor de Engenharia de Software
Median $188K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Cientista de Dados
Median $152K
Actuário
$161K
Recursos Humanos
$22.7K
Tecnólogo de Informação (TI)
$124K
Marketing
$121K
Vendas
$52.5K
Analista de Cibersegurança
$153K
Gestor de Programa Técnico
$191K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na American Family Insurance é Gestor de Programa Técnico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $190,950. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na American Family Insurance é $127,000.

