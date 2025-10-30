A remuneração de Tecnólogo da Informação (TI) na American Airlines totaliza $123K por year para L4. O pacote de remuneração mediano year totaliza $116K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da American Airlines. Última atualização: 10/30/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$123K
$123K
$0
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***