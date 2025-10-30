Diretório de Empresas
American Airlines
  • Salários
  • Analista Financeiro

  • Todos os Salários de Analista Financeiro

American Airlines Analista Financeiro Salários

A remuneração de Analista Financeiro in United States na American Airlines varia de $70K por year a $130K. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $96K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da American Airlines. Última atualização: 10/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L2
Associate Financial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
Financial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Senior Financial Analyst
$114K
$111K
$0
$3.2K
L5
Technical Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Contribuir
Quais são os níveis de carreira na American Airlines?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista Financeiro na American Airlines in United States situa-se numa remuneração total anual de $129,500. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na American Airlines para a função de Analista Financeiro in United States é $110,000.

Outros Recursos