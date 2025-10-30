A remuneração de Analista de Negócios in United States na American Airlines varia de $83.8K por year para L2 a $108K por year para L4. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $109K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da American Airlines. Última atualização: 10/30/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L2
$83.8K
$82.5K
$0
$1.3K
L3
$101K
$100K
$0
$300
L4
$108K
$107K
$0
$1.4K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
