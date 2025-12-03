Diretório de Empresas
Amer Sports
Amer Sports Vendas Salários

A remuneração total média de Vendas in Norway na Amer Sports varia de NOK 427K a NOK 620K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Amer Sports. Última atualização: 12/3/2025

Remuneração Total Média

$48K - $55.7K
Norway
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$42.3K$48K$55.7K$61.4K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na Amer Sports?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Vendas na Amer Sports in Norway situa-se numa remuneração total anual de NOK 619,991. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Amer Sports para a função de Vendas in Norway é NOK 427,221.

