Amentum
Amentum Salários

O salário da Amentum varia de $78,605 em remuneração total por ano para um Gestor de Instalações na extremidade inferior a $174,125 para um Atendimento ao Cliente na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Amentum. Última atualização: 9/2/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $80K

Engenheiro de Software de Produção

Analista de Dados
Median $128K
Engenheiro Mecânico
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Atendimento ao Cliente
$174K
Gestor de Instalações
$78.6K
Analista Financeiro
$114K
Engenheiro de Hardware
$133K
Tecnólogo de Informação (TI)
$105K
Gestor de Programa
$129K
Gestor de Projecto
$113K
Analista de Cibersegurança
$171K
Perguntas Frequentes

Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Amentum wynosi $114,425.

