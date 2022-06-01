Amentum Salários

O salário da Amentum varia de $78,605 em remuneração total por ano para um Gestor de Instalações na extremidade inferior a $174,125 para um Atendimento ao Cliente na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Amentum . Última atualização: 9/2/2025