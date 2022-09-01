Amelia Salários

A faixa salarial da Amelia varia de $58,920 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software no limite inferior a $226,125 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Amelia . Última atualização: 8/11/2025