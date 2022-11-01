Diretório de Empresas
Ambit
Ambit Salários

A faixa salarial da Ambit varia de $17,203 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software no limite inferior a $83,381 para um Banqueiro de Investimento no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Ambit. Última atualização: 8/9/2025

$160K

Banqueiro de Investimento
$83.4K
Gestor de Produto
$39.8K
Engenheiro de Software
$17.2K

FAQs

The highest paying role reported at Ambit is Banqueiro de Investimento at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $83,381. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ambit is $39,837.

