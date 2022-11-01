Ambit Salários

A faixa salarial da Ambit varia de $17,203 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software no limite inferior a $83,381 para um Banqueiro de Investimento no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Ambit . Última atualização: 8/9/2025