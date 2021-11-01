Diretório de Empresas
Ambarella
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

Ambarella Salários

A faixa salarial da Ambarella varia de $54,354 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software no limite inferior a $305,000 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Ambarella. Última atualização: 8/11/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Hardware
Median $255K

Engenheiro ASIC

Engenheiro de Software
Median $54.4K
Gestor de Engenharia de Software
Median $305K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Analista de Negócios
$235K
Marketing
$231K
Arquiteto de Soluções
$251K
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

Den høyest betalende rollen rapportert hos Ambarella er Gestor de Engenharia de Software med en årlig total kompensasjon på $305,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Ambarella er $243,210.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para Ambarella

Empresas Relacionadas

  • 8x8
  • Salesforce
  • Broadcom
  • Palantir
  • Twilio
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos