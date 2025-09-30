A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Alteryx varia de $177K por year para Software Engineer a $256K por year para Lead Software Engineer. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $199K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Alteryx. Última atualização: 9/30/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$177K
$141K
$24.7K
$11.2K
Senior Software Engineer
$219K
$170K
$28.9K
$20.5K
Lead Software Engineer
$256K
$188K
$40.4K
$27.8K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
33.3%
ANO 1
33.3%
ANO 2
33.4%
ANO 3
Na Alteryx, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)
33.3% adquire-se no 2nd-ANO (33.30% anual)
33.4% adquire-se no 3rd-ANO (33.40% anual)
