A remuneração de Engenheiro de Software in Czech Republic na Alteryx totaliza CZK 1.86M por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in Czech Republic mediano year totaliza CZK 2.02M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Alteryx. Última atualização: 9/30/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Associate Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.86M
CZK 1.58M
CZK 177K
CZK 105K
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
ANO 1
33.3%
ANO 2
33.4%
ANO 3
Na Alteryx, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)
33.3% adquire-se no 2nd-ANO (33.30% anual)
33.4% adquire-se no 3rd-ANO (33.40% anual)
Títulos IncluídosSubmeter Novo Título