A remuneração de Engenheiro de Software in India na Alteryx varia de ₹2.27M por year para Associate Software Engineer a ₹7.01M por year para Lead Software Engineer. O pacote de remuneração in India mediano year totaliza ₹4.21M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Alteryx. Última atualização: 10/28/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Associate Software Engineer
₹2.27M
₹1.83M
₹260K
₹182K
Software Engineer
₹3.43M
₹2.65M
₹542K
₹237K
Senior Software Engineer
₹5.97M
₹4.6M
₹1.14M
₹227K
Lead Software Engineer
₹7.01M
₹5.88M
₹769K
₹359K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
33.3%
ANO 1
33.3%
ANO 2
33.4%
ANO 3
Na Alteryx, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)
33.3% adquire-se no 2nd-ANO (33.30% anual)
33.4% adquire-se no 3rd-ANO (33.40% anual)
