A remuneração total média de Recursos Humanos in United States na Alteryx varia de $173K a $237K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Alteryx. Última atualização: 10/28/2025

Remuneração Total Média

$186K - $224K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$173K$186K$224K$237K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.4%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Alteryx, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.4% adquire-se no 3rd-ANO (33.40% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Recursos Humanos na Alteryx in United States situa-se numa remuneração total anual de $236,640. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Alteryx para a função de Recursos Humanos in United States é $173,400.

