A remuneração total média de Sucesso do Cliente in India na Alteryx varia de ₹2.1M a ₹2.99M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Alteryx. Última atualização: 10/28/2025
Remuneração Total Média
33.3%
ANO 1
33.3%
ANO 2
33.4%
ANO 3
Na Alteryx, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)
33.3% adquire-se no 2nd-ANO (33.30% anual)
33.4% adquire-se no 3rd-ANO (33.40% anual)