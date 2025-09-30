Diretório de Empresas
ALTEN
ALTEN Engenheiro de Software Salários em Italy

A remuneração de Engenheiro de Software in Italy na ALTEN varia de €27.5K por year para Software Engineer I a €36.6K por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in Italy mediano year totaliza €30.3K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da ALTEN. Última atualização: 9/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Software Engineer I
(Nível de Entrada)
€27.5K
€27.5K
€0
€0
Software Engineer II
€33K
€33K
€0
€0
Senior Software Engineer
€36.6K
€36.6K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
€142K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na ALTEN?

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Software at ALTEN in Italy sits at a yearly total compensation of €36,566. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ALTEN for the Engenheiro de Software role in Italy is €30,296.

Empregos em Destaque

