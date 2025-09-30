A remuneração de Engenheiro de Software in Italy na ALTEN varia de €27.5K por year para Software Engineer I a €36.6K por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in Italy mediano year totaliza €30.3K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da ALTEN. Última atualização: 9/30/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Software Engineer I
€27.5K
€27.5K
€0
€0
Software Engineer II
€33K
€33K
€0
€0
Senior Software Engineer
€36.6K
€36.6K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
