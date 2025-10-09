A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Montreal na ALTEN varia de CA$85K por year para Software Engineer I a CA$90.8K por year para Software Engineer II. O pacote de remuneração in Greater Montreal mediano year totaliza CA$87.8K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da ALTEN. Última atualização: 10/9/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Software Engineer I
CA$85K
CA$85K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$90.8K
CA$90.8K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
