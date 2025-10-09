Diretório de Empresas
ALTEN
ALTEN Engenheiro de Software Salários em Greater Montreal

A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Montreal na ALTEN varia de CA$85K por year para Software Engineer I a CA$90.8K por year para Software Engineer II. O pacote de remuneração in Greater Montreal mediano year totaliza CA$87.8K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da ALTEN. Última atualização: 10/9/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Software Engineer I
(Nível de Entrada)
CA$85K
CA$85K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$90.8K
CA$90.8K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$224K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Quais são os níveis de carreira na ALTEN?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na ALTEN in Greater Montreal situa-se numa remuneração total anual de CA$102,354. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na ALTEN para a função de Engenheiro de Software in Greater Montreal é CA$87,756.

