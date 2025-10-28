Diretório de Empresas
ALTEN
A remuneração de Engenheiro de Software in Italy na ALTEN varia de €26.8K por year para Software Engineer I a €35.7K por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in Italy mediano year totaliza €29.6K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da ALTEN.

Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Software Engineer I
(Nível de Entrada)
€26.8K
€26.8K
€0
€0
Software Engineer II
€32.2K
€32.2K
€0
€0
Senior Software Engineer
€35.7K
€35.7K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na ALTEN in Italy situa-se numa remuneração total anual de €35,701. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na ALTEN para a função de Engenheiro de Software in Italy é €29,580.

