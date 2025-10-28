Diretório de Empresas
ALTEN
  • Salários
  • Cientista de Dados

  • Todos os Salários de Cientista de Dados

ALTEN Cientista de Dados Salários

O pacote de remuneração in Canada mediano de Cientista de Dados na ALTEN totaliza CA$113K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da ALTEN. Última atualização: 10/28/2025

Pacote Mediano
company icon
ALTEN
Data Scientist
Montreal, QC, Canada
Total por ano
CA$113K
Nível
L3
Base
CA$113K
Stock (/yr)
CA$0
Bónus
CA$0
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na ALTEN?
Últimas Submissões Salariais
Contribuir

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Cientista de Dados na ALTEN in Canada situa-se numa remuneração total anual de CA$114,184. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na ALTEN para a função de Cientista de Dados in Canada é CA$113,204.

