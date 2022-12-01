Diretório de Empresas
Alphawave IP
Alphawave IP Salários

O salário da Alphawave IP varia de $50,130 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $112,235 para um Gestor de Programa Técnico na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Alphawave IP. Última atualização: 11/13/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Engenheiro de Hardware
Median $102K

Engenheiro ASIC

Engenheiro Eletrotécnico
$108K
Gestor de Programa
$90.5K

Engenheiro de Software
$50.1K
Gestor de Programa Técnico
$112K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Alphawave IP é Gestor de Programa Técnico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $112,235. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Alphawave IP é $102,234.

