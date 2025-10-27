Diretório de Empresas
AlphaSights
AlphaSights Designer de Produto Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Designer de Produto na AlphaSights totaliza $130K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da AlphaSights. Última atualização: 10/27/2025

Pacote Mediano
company icon
AlphaSights
Senior Product Designer
New York, NY
Total por ano
$130K
Nível
-
Base
$130K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Anos na empresa
3 Anos
Anos exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na AlphaSights?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Submissões Salariais
Contribuir

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Designer de Produto na AlphaSights in United States situa-se numa remuneração total anual de $312,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na AlphaSights para a função de Designer de Produto in United States é $115,000.

