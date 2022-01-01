AlphaSights Salários

Diretório de Empresas
O salário da AlphaSights varia de $74,625 em remuneração total por ano para um Marketing na extremidade inferior a $240,790 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da AlphaSights. Última atualização: 8/31/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $150K

Engenheiro de Software Full-Stack

Designer de Produto
Median $130K
Vendas
Median $135K

Recrutador
Median $80.5K
Atendimento ao Cliente
$81.6K
Cientista de Dados
$164K
Consultor de Gestão
$119K
Marketing
$74.6K
Gestor de Projecto
$127K
Gestor de Engenharia de Software
$241K
Capitalista de Risco
$83.6K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na AlphaSights é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $240,790. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na AlphaSights é $127,400.

