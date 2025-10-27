Diretório de Empresas
AlphaSense
AlphaSense Gestor de Engenharia de Software Salários

Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da AlphaSense. Última atualização: 10/27/2025

Remuneração Total Média

₹4.4M - ₹5.33M
India
Intervalo Comum
Intervalo Possível
₹4.06M₹4.4M₹5.33M₹5.67M
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na AlphaSense, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Engenharia de Software na AlphaSense in India situa-se numa remuneração total anual de ₹5,673,824. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na AlphaSense para a função de Gestor de Engenharia de Software in India é ₹4,059,719.

Outros Recursos