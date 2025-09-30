Diretório de Empresas
AlphaSense
AlphaSense Engenheiro de Software Salários em Greater Helsinki

O pacote de remuneração in Greater Helsinki mediano de Engenheiro de Software na AlphaSense totaliza €72.3K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da AlphaSense. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
AlphaSense
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Helsinki, ES, Finland
Total por ano
€72.3K
Nível
L3
Base
€67.6K
Stock (/yr)
€4.7K
Bónus
€0
Anos na empresa
0 Anos
Anos exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na AlphaSense?

€142K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na AlphaSense, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na AlphaSense in Greater Helsinki situa-se numa remuneração total anual de €107,190. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na AlphaSense para a função de Engenheiro de Software in Greater Helsinki é €65,611.

Outros Recursos