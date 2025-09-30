Diretório de Empresas
AlphaSense
AlphaSense Engenheiro de Software Salários em Greater Delhi Area

O pacote de remuneração in Greater Delhi Area mediano de Engenheiro de Software na AlphaSense totaliza ₹3.59M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da AlphaSense. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
Total por ano
₹3.59M
Nível
Senior Software Engineer
Base
₹3.09M
Stock (/yr)
₹200K
Bónus
₹299K
Anos na empresa
2-4 Anos
Anos exp
5-10 Anos
Quais são os níveis de carreira na AlphaSense?

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na AlphaSense, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Títulos Incluídos

Submeter Novo Título

Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Software at AlphaSense in Greater Delhi Area sits at a yearly total compensation of ₹5,814,791. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AlphaSense for the Engenheiro de Software role in Greater Delhi Area is ₹3,093,996.

