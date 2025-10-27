Diretório de Empresas
AlphaSense
  • Salários
  • Vendas

  • Todos os Salários de Vendas

AlphaSense Vendas Salários

O pacote de remuneração in United Kingdom mediano de Vendas na AlphaSense totaliza £65.5K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da AlphaSense. Última atualização: 10/27/2025

Pacote Mediano
company icon
AlphaSense
Sales Development Representative
London, EN, United Kingdom
Total por ano
£45.4K
Nível
-
Base
£45.4K
Stock (/yr)
£0
Bónus
£0
Anos na empresa
0 Anos
Anos exp
10 Anos
Quais são os níveis de carreira na AlphaSense?
Block logo
+£43.6K
Robinhood logo
+£66.8K
Stripe logo
+£15K
Datadog logo
+£26.3K
Verily logo
+£16.5K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na AlphaSense, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Vendas na AlphaSense in United Kingdom situa-se numa remuneração total anual de £107,654. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na AlphaSense para a função de Vendas in United Kingdom é £45,377.

Outros Recursos