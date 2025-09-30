Diretório de Empresas
AlphaSense
AlphaSense Gestor de Produto Salários em New York City Area

O pacote de remuneração in New York City Area mediano de Gestor de Produto na AlphaSense totaliza $170K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da AlphaSense. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
Total por ano
$170K
Nível
Base
$150K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$20K
Anos na empresa
4 Anos
Anos exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na AlphaSense?

$160K

Últimas Submissões Salariais
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na AlphaSense, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

Najveći paket kompenzacije za Gestor de Produto poziciju u AlphaSense in New York City Area iznosi $215,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u AlphaSense za Gestor de Produto poziciju in New York City Area je $170,000.

