AlphaSense Atendimento ao Cliente Salários

A remuneração total média de Atendimento ao Cliente in United States na AlphaSense varia de $78.3K a $107K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da AlphaSense. Última atualização: 10/27/2025

Remuneração Total Média

$84.8K - $101K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$78.3K$84.8K$101K$107K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na AlphaSense, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Atendimento ao Cliente na AlphaSense in United States situa-se numa remuneração total anual de $107,180. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na AlphaSense para a função de Atendimento ao Cliente in United States é $78,288.

Outros Recursos