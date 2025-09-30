A remuneração de Engenheiro de Software in Pune Metropolitan Region na Allstate totaliza ₹2.19M por year para B2. O pacote de remuneração in Pune Metropolitan Region mediano year totaliza ₹3.11M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Allstate. Última atualização: 9/30/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
A1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B2
₹2.19M
₹2.03M
₹0
₹162K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
