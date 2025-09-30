A remuneração de Engenheiro de Software in India na Allstate varia de ₹984K por year para B1 a ₹2.33M por year para B2. O pacote de remuneração in India mediano year totaliza ₹1.58M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Allstate. Última atualização: 9/30/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
A1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹984K
₹977K
₹0
₹7.5K
B2
₹2.33M
₹2.22M
₹0
₹108K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Títulos IncluídosSubmeter Novo Título