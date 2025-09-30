Diretório de Empresas
Allstate
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • India

Allstate Engenheiro de Software Salários em India

A remuneração de Engenheiro de Software in India na Allstate varia de ₹984K por year para B1 a ₹2.33M por year para B2. O pacote de remuneração in India mediano year totaliza ₹1.58M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Allstate. Última atualização: 9/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
A1
(Nível de Entrada)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹984K
₹977K
₹0
₹7.5K
B2
₹2.33M
₹2.22M
₹0
₹108K
Ver 4 Mais Níveis
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Allstate?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Allstate in India situa-se numa remuneração total anual de ₹3,554,980. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Allstate para a função de Engenheiro de Software in India é ₹1,578,722.

Outros Recursos