Allstate Gestor de Produto Salários em Greater Chicago Area

A remuneração de Gestor de Produto in Greater Chicago Area na Allstate varia de $160K por year para E a $221K por year para F. O pacote de remuneração in Greater Chicago Area mediano year totaliza $142K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Allstate. Última atualização: 9/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
B1
$ --
$ --
$ --
$ --
B2
$ --
$ --
$ --
$ --
C1
$ --
$ --
$ --
$ --
C2
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 3 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Allstate?

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Gestor de Produto at Allstate in Greater Chicago Area sits at a yearly total compensation of $234,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Allstate for the Gestor de Produto role in Greater Chicago Area is $142,000.

