A remuneração de Gestor de Produto in Greater Bengaluru na Allstate totaliza ₹3.68M por year para D. O pacote de remuneração in Greater Bengaluru mediano year totaliza ₹4.14M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Allstate. Última atualização: 9/30/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
B1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***