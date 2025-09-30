Diretório de Empresas
Allstate
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Actuário

  • Todos os Salários de Actuário

  • Greater Chicago Area

Allstate Actuário Salários em Greater Chicago Area

A remuneração de Actuário in Greater Chicago Area na Allstate totaliza $90K por year para Analyst. O pacote de remuneração in Greater Chicago Area mediano year totaliza $105K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Allstate. Última atualização: 9/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Analyst
$90K
$90K
$0
$0
Consultant
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Consultant
$ --
$ --
$ --
$ --
Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 3 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Allstate?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Actuário verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Actuário at Allstate in Greater Chicago Area sits at a yearly total compensation of $189,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Allstate for the Actuário role in Greater Chicago Area is $105,000.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Allstate

Empresas Relacionadas

  • Citi
  • Pacific Life
  • Genworth Financial
  • Equitable
  • CNO Financial Group
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos