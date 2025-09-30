Diretório de Empresas
Allstate
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Actuário

  • Todos os Salários de Actuário

  • Canada

Allstate Actuário Salários em Canada

O pacote de remuneração in Canada mediano de Actuário na Allstate totaliza CA$74.6K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Allstate. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
Allstate
Actuarial Analyst
Markham, ON, Canada
Total por ano
CA$74.6K
Nível
L1
Base
CA$74.6K
Stock (/yr)
CA$0
Bónus
CA$0
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
1 Ano
Quais são os níveis de carreira na Allstate?

CA$226K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Actuário verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Actuário na Allstate in Canada situa-se numa remuneração total anual de CA$191,343. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Allstate para a função de Actuário in Canada é CA$74,613.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Allstate

Empresas Relacionadas

  • Citi
  • Pacific Life
  • Genworth Financial
  • Equitable
  • CNO Financial Group
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos